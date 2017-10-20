Цена Аляски: что можно купить на деньги от продажи территории?
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Что можно купить на деньги, за которые Россия продала Аляску

  • 20 жовтня 2017

150 лет назад Российская империя продала Аляску США за 7,2 млн долларов золотом.

Как подсчитали экономисты Reneissance Capital, сегодня эта сумма равна 14,7 млрд долларов.

Мы рассчитали, что можно было бы сделать на эти деньги.