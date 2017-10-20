150 лет назад Российская империя продала Аляску США за 7,2 млн долларов золотом.
Как подсчитали экономисты Reneissance Capital, сегодня эта сумма равна 14,7 млрд долларов.
Мы рассчитали, что можно было бы сделать на эти деньги.
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Це зовнішні посилання і відкриються в новому вікні
150 лет назад Российская империя продала Аляску США за 7,2 млн долларов золотом.
Как подсчитали экономисты Reneissance Capital, сегодня эта сумма равна 14,7 млрд долларов.
Мы рассчитали, что можно было бы сделать на эти деньги.