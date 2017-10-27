"У мене більше нема нікого": як живе хоспіс для літніх людей з Донбасу

На одній з вулиць у Броварах під Києвом розмістився будинок, двері якого відчинені для всіх.

Його мешканці живуть скромно, але готові поділитися усім, що мають, з кожним, хто опинився у скруті. Це - хоспіс "Допомога", що надає підтримку літнім людям.

До 2014 року заклад розташовувався у місті Артемівськ Луганської області, але після початку бойових дій його мешканці були змушені переїхати до Києва.

Зараз тут живуть 18 людей похилого віку. Усі вони свого часу залишилися без підтримки рідних та родин.

Кожна людина – це окрема історія, розповідає координатор хоспіса Олег Горбачов.

Для нього догляд за літніми – не робота, це – поклик серця.

Кореспонденти ВВС Україна побували у хоспісі "Допомога", поспілкувалися з його мешканцями та записали їхні історії.

Відео Анастасії Грібанової та Романа Лебедя.