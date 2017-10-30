Дейр-эз-Зор: последний бастион "Исламского государства" в Сирии

После установления сирийскими демократическими силами контроля над Раккой, Дейр-эз-Зор стал последним бастионом "Исламского государства" в Сирии.

В течение трех лет в осаде боевиков ИГ находились 93 тысячи мирных жителей.

Гражданские бегут из Дейр-эз-Зора, однако на выезде из города вынуждены проводить сутки в пустыне без еды и воды, ожидая разрешения ехать дальше.

На город претендуют армии-противники - поддерживаемые Россией правительственные силы режима Башара Асада и Сирийские демократические силы, которым помогают США.