Какие вечеринки запрещены в ИГ

После недавней победы над запрещенной во многих странах группировкой "Исламское государство" в Ракке весело празднуют свадьбу. Но еще месяц назад такую вечеринку здесь нельзя было представить.

Причины как минимум три. Во-первых, и музыка, и танцы при ИГ были запрещены.

Во-вторых, макияж тоже был под запретом, а женщины должны были соблюдать строгий дресс-код. Кроме того, женщинам и мужчинам нельзя было бы праздновать вместе.

Но теперь, когда Ракку освободили, вечеринка полностью удалась. "Слава богу, теперь мы снова можем одеваться так и даже лучше!", - говорит одна из гостей.