Після встановлення Сирійськими демократичними силами контролю над Раккою, Дейр-ез-Зор став останнім бастіоном "Ісламської держави" у Сирії.

Впродовж трьох років у облозі бойовиків ІД перебували 93 тисячі мирних мешканців.

Цивільні тікають із Дейр-ез-Зора, проте на виїзді з міста змушені проводити доби в пустелі без їжі та води, чекаючи на дозвіл їхати далі.

На місто претендують армії-супротивники - підтримувані Росією урядові сили режиму Башара Асада та Сирійські демократичні сили, яким допомагають США.