Хто такий Пол Манафорт?

Федеральне бюро розслідувань висунуло обвинувачення проти Пола Манафорта за 12 епізодами, зокрема, у відмиванні отриманих за кордоном десятків мільйонів доларів, а також у змові проти влади США.

З 2006 по 2015 роки Манафорт консультував та лобіював інтереси Партії регіонів, екс-президента України Віктора Януковича та "Опозиційного блоку".

Звинувачення Манафорта та його бізнес-партнера Ріка Ґейтса стали першими у розслідуванні спецпрокурора Роберта Мюллера щодо втручання Росії у виборчу кампанію США у 2016 році.

Дональд Трамп відреагував у Twitter, вказавши, що обвинувачення на адресу екс-керівника кампанії стосуються періоду, який передував тим президентським виборам.