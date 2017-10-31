Кто такой Манафорт?

Федеральное бюро расследований выдвинуло обвинения против Пола Манафорта по 12 эпизодам, в частности, в отмывании полученных за рубежом десятков миллионов долларов, а также в заговоре против властей США.

С 2006 по 2015 годы Манафорт консультировал и лоббировал интересы Партии регионов, экс-президента Украины Виктора Януковича и "Оппозиционного блока".

Обвинение Манафорта и его бизнес-партнера Рика Гейтса стали первыми в расследовании спецпрокурора Роберта Мюллера о вмешательстве России в избирательную кампанию США в 2016 году.

Дональд Трамп отреагировал в Twitter, указав, что обвинения в адрес экс-руководителя кампании относятся к периоду, который предшествовал тем президентским выборам.