Чому Пападопулос небезпечніший для Трампа за Манафорта?

Екс-радник Дональда Трампа з держбезпеки Джордж Пападопулос визнав провину у наданні брехливих свідчень ФБР цьогоріч у січні щодо спілкування з представниками Росії.

Відповідно до оприлюднених судових документів, Пападопулос визнав, що під час роботи у виборчому штабі Трампа він з його відома зустрічався з росіянами, які стверджували, що мають компромат на кандидатку від Демократичної партії Гілларі Клінтон.

Улітку після арешту Пападопулос уклав угоду зі слідством і відтоді співпрацює зі слідчими під керівництвом спецпрокурора Роберта Мюллера, який розслідує вплив Росії на перебіг президентських виборів у США в 2016 році.