Теракт у Нью-Йорку: як це відбулося

Щонайменше восьмеро людей загинули і 11 постраждали внаслідок наїзду вантажівки на велосипедистів і пішоходів на Нижньому Мангеттені.

Серед жертв - п'ятеро друзів з Аргентини, які приїхали у групі з 9 чоловіків до США на запрошення однокласника відзначити 30-ту річницю випуску зі коледжу. Вони винайняли велосипеди для прогулянки Нью-Йорком. Серед загиблих є і громадянин Бельгії.

Проте дух міста трагедія не зламала - вже кілька годин після терористичної атаки містом пройшов традиційний парад святкування Геловіна. А у неділю в мегаполісі відбудеться марафон.

Атака стала найгіршим терактом у Нью-Йорку після 11 вересня 2001 року.