Українець зібрав колекцію комп’ютерів Apple з 1983 року

Засновник компанії MacPaw, у минулому програміст і автор програми CleanMyMac, Олександр Косован зібрав колекцію вінтажних комп’ютерів Apple.

У його міні-музеї - понад 50 експонатів.

Наприклад, є комп'ютер Apple Ile 1983 року, який не мав монітора.

Колекція почалася з прозорої безпровідної клавіатури Apple 2004 року випуску, яку Олександр купив майже за всі гроші зі своєї зарплатні того часу - 200 доларів.

Серед експонатів є також комп'ютер з автографом співзасновника компанії Apple Стіва Возняка, Macintosh з першими графічними відеоіграми, перший ноутбук Apple, який важив 7,5 кг.

Майже всі комп'ютери відновили, вони працюють.

Над матеріалом працювали кореспонденти BBC Україна Олександра Марченко та Альбій Шудря