Як Сайфулло Саїпов радикалізувався?

Сайфулло Саїпов є підозрюваним у теракті у Нью-Йорку на Геловін. Тоді загинули восьмеро людей, серед яких щонайменше шестеро були іноземними туристами.

Як і де 29-річний іммігрант з Узбекистану, який мешкає у США з 2010 року, пристав на ідеологію угруповання "Ісламська держава"?

Релігійний мусульманський активіст Мурахмат Мунінов, який знав Саїпова, у розмові з ВВС відзначив, що той відзначався агресивною поведінкою і любив критикувати оточуючих за недотримання Корану.