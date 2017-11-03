Рубиновый символ Кремля - с Донбасса

80 лет назад над Кремлем зажглись рубиновые звезды. Они установлены на пяти башнях.

Звезды, ставшие символом Советского Союза, создавали на Донбассе местные стекольщики в 1937 году.

Первые звезды появились на два года раньше, и они должны были заменить двуглавых орлов.

И сделанные из золота и драгоценностей символы долго не выдержали: потемнели после двух зим. Поэтому их заменили на рубиновые.

За всю историю звезды на Кремле гасли дважды: во время Великой Отечественной войны и по указу первого президента России Бориса Ельцина во время съемок фильма "Сибирский цирюльник" Никиты Михалкова.