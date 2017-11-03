Теракт в Нью-Йорке: как радикализовался Сайфулло Саипов

Федеральная прокуратура в Нью-Йорке предъявила гражданину Узбекистана Сайфулло Саипову обвинения в убийстве восьми человек.

В день Хеллоуина 29-летний иммигрант из Узбекистана Сайфулло Саипов сбил на арендованном им в Нью-Джерси автофургоне несколько десятков человек в центре Нью-Йорка. Восемь из них погибли, 11 получили серьезные травмы. Саипов переехал в США в 2010 году, выиграв грин-карту.

Как и где 29-летний иммигрант из Узбекистана, проживающий в США с 2010 года, принял идеологию группировки "Исламское государство"?

Религиозный мусульманский активист Мурахмат Мунинов, который знал Саипова, в разговоре с ВВС отметил, что он отмечался агрессивным поведением и любил критиковать окружающих за несоблюдение Корана.

Президент США Дональд Трамп призвал казнить виновного в теракте в Нью-Йорке.