Пустіть у туалет! Німецький рецепт доступних вбиралень

Нестачу громадських вбиралень Бремен вирішив із запровадженням схеми "гарний туалет".

Відповідно до неї міські бари, ресторани та кав'ярні отримують щомісячну компенсацію від 50 до 100 євро в обмін на дозвіл користуватися їхніми туалетами усіма охочими.

До добровільної програми приєдналися близько сотні закладів і за перший рік її роботи видатки з міського бюджету на обслуговування туалетів скоротилися з 1 мільйона євро до 450 тисяч євро на рік.