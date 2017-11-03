Пустіть у туалет! Німецький рецепт доступних вбиралень

Нестачу громадських вбиралень Бремен вирішив із запровадженням схеми "гарний туалет".
- У Києві встановили першу автоматичну вбиральню
- Школярка, яку не пустили в туалет, відсудила 1,25 млн доларів
- А чи правильно ви миєте руки?
Відповідно до неї міські бари, ресторани та кав'ярні отримують щомісячну компенсацію від 50 до 100 євро в обмін на дозвіл користуватися їхніми туалетами усіма охочими.
До добровільної програми приєдналися близько сотні закладів і за перший рік її роботи видатки з міського бюджету на обслуговування туалетів скоротилися з 1 мільйона євро до 450 тисяч євро на рік.