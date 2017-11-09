"Райські папери": податкова гавань Apple

З "Райських паперів" випливає, що найприбутковіша компанія світу має схованку від податків на острові Джерсі з Нормандських островів у Ла-Манші.

Джерсі є коронним володінням Великої Британії, але не є частиною Британії. Цей острів має нульовий корпоративний податок для зареєстрованих там іноземних компаній.

Лазівка дозволяє фірмам уникати багатомільярдного оподаткування.

Компанія Apple відкидає порушення закону і стверджує, що залишається найбільшим платником податків у світі.