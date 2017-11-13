Український ракетоносій стартував у США

Напередодні ракета "Антарес", у створенні якої брали участь українські підприємства, стартувала у США.

Мета запуску - доставка вантажів на Міжнародну космічну станцію кораблем Cygnus.

Як повідомляє державне космічне агентство України, конструкцію першого ступеня PH "Антарес" розробило КБ "Південне", виготовив Південний машинобудівний завод у кооперації з українськими підприємствами "Хартрон-АРКОС" (Харків), "Київприлад" (Київ), "Хартрон-ЮКОМ" (Запоріжжя), "ЧЕЗАРА", "РАПІД" (Чернігів).

За даними агентства, до цього 8 листопада ракета Vega з маршевим двигуном українського виробництва стартувала з космодрому в Французькій Гвіані.