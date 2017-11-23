Позолоченная тюрьма: отель, в котором "сидит" саудовская элита

Съемочная группа ВВС получила доступ к гостинице "Ритц-Карлтон" - самой роскошной в Саудовской Аравии, а с недавних пор - еще и наиболее обсуждаемой в мире.

С 4 ноября здесь держат почти 200 представителей саудовской элиты, включая принцев и миллиардеров.

Их обвиняют в злоупотреблении властью, коррупции и отмывании денег.

Они окружены всеми возможными удобствами, единственное, в чем ограничены те, кто здесь находится, - это личная свобода.

Многие сначала разозлились, когда их сюда привезли в начале ноября. Но как заявили ВВС, сейчас большинство уже готовы отдать большие суммы, чтобы вернуться на свободу.

Аресты инициировал наследный принц Мухаммед ибн Салман, и хотя в стране их восприняли как борьбу с коррупцией, у многих возникают вопросы, как много рисков влечет за собой такое решение.