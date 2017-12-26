Український Лас-Вегас: чому популярні експрес-шлюби?

Нещодавно двоє наших колег з ВВС Україна (і ми їх вітаємо!) побралися за послугою "Шлюб за добу".

Вона існує в Україні з липня 2016-го року і доступна у 58 містах по всій країні.

Станом на грудень 2017-го року нею вже скористалися майже 23 тисячі пар, кажуть у Мінюсті.

Нам стало цікаво дізнатися, чому закохані так поспішають одружитися і що з того виходить.

Тож ми вирушили до одного з київських центрів, що пропонують послуги експрес-шлюбів.

Матеріал кореспондентів ВВС Україна Романа Сухана та Анастасії Грібанової.