Глухі можуть все – розробник додатку для тих, хто не чує

Киянин Віталій Потапчук народився із вадами слуху.

Він розповідає, що таким людям, як він, важко в українському суспільстві, адже виникає багато проблем з комунікацією.

Дуже часто хлопець стикався із нетерплячістю та небажанням інших із ним спілкуватися.

Щоб це змінити, Віталій вирішив створити мобільний додаток BeWarned, аби полегшити життя тих, хто має вади слуху.

Сьогодні створена ним аплікація стає дедалі популярнішою не лише в Україні, а й за її межами.

Як працює додаток BeWarned та як зробити так, щоб глухі почувалися у суспільстві комфортніше, хлопець розповів в інтерв'ю ВВС Україна.

Відео кореспондентів ВВС Україна Романа Лебедя та Анастасії Грібанової.

У матеріалі використані кадри BeWarned Team.