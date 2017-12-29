Про що на Новий рік мріють діти-переселенці?

Благодійний фонд "Свої" організував новорічне свято для дітей з інвалідністю із зони АТО.

На кошти спонсорів фонд влаштував центр соціально-психологічної реабілітації для особливих дітей-переселенців у будівлі поліклініки київського Інституту педіатрії, акушерства і гінекології.

Центр з'явився після опитування біженців з Донбасу - люди вказали саме піклування про особливих дітей - проблемою номер один.

Відтак реабілітаційний центр вже має понад сотню підопічних дітей із зони АТО, які живуть у Києві та області.

Застереження: відео містить чутливі кадри.