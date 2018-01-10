Їсти чи не їсти: food-лабораторія на смартфоні

Проект BIOsens покликаний вирішити проблему діагностики продуктів харчування. Аби кожен охочий міг придбати пристрій - та через декілька хвилин дізнатися їхній вміст.

Засновник проекту Андрій Карп'юк потрапив до рейтингу інноваторів року Східної Європи - New Europe 100.

Команда працює над пошуком інвесторів, аби створити перший повноцінний пристрій експрес-діагностики мікотоксинів. Його орієнтовна вартість - 500 доларів США, а кожної тест-смужки для перевірки - 10 доларів. Згодом хочуть робити пристрої дешевшими - і доступнішими.