Фото: Святвечір за юліанським календарем
Православні і греко-католики святкують Різдво за юліанським календарем. Святвечір у різних країнах - у фото.
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REUTERS/Vasily Fedosenko
6 січня у християн східного обраду - Святвечір. Ми зібрали перші фото святкування Різдва в країнах, де переважає православна
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REUTERS/Mohamed Abd El Ghany
Святвечір у коптській православній церкві у Каїрі, Єгипет.
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OLIVER BUNICOLIVER BUNIC/AFP/Getty Images
Перед собором Святого Сави в Белграді палять велике вогнище з гілок дуба. Серби також приносять такі гілки додому.
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EPA/KOCA SULEJMANOVIC
Там, де багаття, є робота і дітям. Белград.
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REUTERS/Tiksa Negeri
Лалібела в Ефіопії більшою мірою нагадує Біблійне місце народження Ісуса. До цього храму збираються на Святвечір ефіопські православні паломники.
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REUTERS/Tiksa Negeri
Православні ефопи збираються на ранкову месу в монолітній церкві Бет-Амануель ("Дім Емануеля")
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ROBERT ATANASOVSKI/AFP/Getty Images
У македонській столиці Скоп'є ще завидна почав ходити вертеп.
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EPA/ABED AL HASHLAMOUN
Палестинський оркестр під час Різдвяного параду у Вифлеємі.
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EPA/ABED AL HASHLAMOUN
Патріарх Єрусалимської грецької православної церкви Теофілос ІІ прибув на богослужіння в Храм Різдва Христового у Вифлеємі.
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