Фото: Святвечір за юліанським календарем

  • 6 січня 2018

Православні і греко-католики святкують Різдво за юліанським календарем. Святвечір у різних країнах - у фото.

  • Святвечір у Мінську REUTERS/Vasily Fedosenko

    6 січня у християн східного обраду - Святвечір. Ми зібрали перші фото святкування Різдва в країнах, де переважає православна

  • Каїр REUTERS/Mohamed Abd El Ghany

    Святвечір у коптській православній церкві у Каїрі, Єгипет.

  • Белград OLIVER BUNICOLIVER BUNIC/AFP/Getty Images

    Перед собором Святого Сави в Белграді палять велике вогнище з гілок дуба. Серби також приносять такі гілки додому.

  • Діти EPA/KOCA SULEJMANOVIC

    Там, де багаття, є робота і дітям. Белград.

  • Ефіопська церква REUTERS/Tiksa Negeri

    Лалібела в Ефіопії більшою мірою нагадує Біблійне місце народження Ісуса. До цього храму збираються на Святвечір ефіопські православні паломники.

  • Ефіопія REUTERS/Tiksa Negeri

    Православні ефопи збираються на ранкову месу в монолітній церкві Бет-Амануель ("Дім Емануеля")

  • Вертеп у Скоп'є ROBERT ATANASOVSKI/AFP/Getty Images

    У македонській столиці Скоп'є ще завидна почав ходити вертеп.

  • Вифлеєм EPA/ABED AL HASHLAMOUN

    Палестинський оркестр під час Різдвяного параду у Вифлеємі.

  • Теофілос EPA/ABED AL HASHLAMOUN

    Патріарх Єрусалимської грецької православної церкви Теофілос ІІ прибув на богослужіння в Храм Різдва Христового у Вифлеємі.

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