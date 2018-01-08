Каліфорнія легалізувала продаж марихуани: як це працює?

Із 1 січня 2018 року Каліфорнія стала шостим американським штатом, який легалізував продаж рекреаційної марихуани – тобто марихуани, призначеної для немедичного використання.

Продаж медичної марихуани – яку використовують для зняття болю й нудоти, зокрема, у хворих на рак – легалізували у цьому штаті ще два десятиліття тому.

У 2016 році влада штату вже узаконила вирощування, зберігання і вживання рекреаційної марихуани.

Не всі міста у Каліфорнії уже отримали ліцензії на продаж рекреаційної марихуани, та серед тих, хто отримав – Сан-Франциско, Західний Голлівуд, Сан-Дієґо і Бекрлі.