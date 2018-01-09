Калифорния легализовала продажу марихуаны: как это работает?

С 1 января 2018 года Калифорния стала шестым американским штатом, легализовавшим продажу рекреационной марихуаны - то есть марихуаны, предназначенной для немедицинского использования.

Продажа медицинской марихуаны - которую используют для снятия боли и тошноты, в частности, у больных раком - легализовали в этом штате еще 20 лет назад.

В 2016 году власти штата уже узаконили выращивание, хранение и употребления рекреационной марихуаны.

Еще не все города в Калифорнии получили лицензии на продажу рекреационной марихуаны, а среди тех, кто получил - Сан-Франциско, Западный Голливуд, Сан-Диего и Беркли.