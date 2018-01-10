Репортер Би-би-си стал любимцем лемуров
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Репортер ВВС стал любимцем лемуров

  • 10 січня 2018

Алекс Данлоп, репортер ВВС, стал объектом особого внимания лемуров в зоопарке в британском графстве Норфолк.

Зоопарк проводит ежегодный пересчет животных.