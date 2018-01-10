Оползень в Калифорнии: главные факты
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Оползень в Калифорнии: главные факты

  • 10 січня 2018

На юге Калифорнии сошел оползень. Минимум 13 человек погибли, еще 25 пострадали.

Тысячи людей покидают штат.

Бедствие связывают с сильными ливнями, которые прошли после продолжительной засухи и пожаров, прокатившихся в регионе в прошлом месяце.