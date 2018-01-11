Як худне найважчий чоловік планети

Половину життя 33-річний мексиканець Хуан Педро Франко провів у ліжку.

У 17 років хлопець потрапив у автомобільну катастрофу.

Внаслідок отриманих травм він залишався прикутим до ліжка і став стрімко набирати вагу.

Торік Книга рекордів Гіннесса визнала Хуана Педро найважчим чоловіком планети - він важив 595 кілограмів.

Лікарі погодилися допомогти чоловіку схуднути після того, як про його стан повідомили журналісти.

Після першої операції у травні 2017 року Хуан Педро скинув близько 200 кілограмів.

Згодом у листопаді мексиканцю встановили двохсекційний шлунковий шунт.

Лікарі сподіваються, що у найближчі місяці він важитиме 120 кілограмів.