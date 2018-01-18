Депортація батька родини, який прожив у США 30 років

Хорхе Гарсія іще дитиною незаконно привезли з Мексики до Сполучених Штатів Америки його батьки.
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Наступні 30 років він провів у Америці і встиг за цей час одружитися та завести двох дітей.
Хорхе подавав документи на зміну свого нелегального статусу. Проте йому відмовили і заборонили в'їзд до США на 10 років.
Йому наказали прибути до детройтського аеропорту з квитком до Мексики в один кінець.
Застереження: відео містить чутливі кадри.