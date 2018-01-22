Любов і революція у Києві: розповідь телеграфістки

Впродовж революційних 1917-1920 років влада в Києві змінювалась щонайменше 14 разів. Часто з кровопролитними боями.

У ті роки українськими землями, розділеними між двома імперіями - Російською та Австро-Угорською, прокотилася хвиля насильства та погромів.

22 січня 1918 року в Києві Центральна Рада проголосила незалежність Української Народної Республіки. Це відбувалось на тлі наступу більшовиків.

Саме тоді кияни пережили перший, але не останній, бій за місто. Одним зі свідків тих подій була Зінаїда Дудко. Вона працювала на телеграфі разом зі своїм нареченим.

Історія її життя взята за основу анімації ВВС Україна.

Автори - Марта Шокало, Євгенія Шидловська, Ірена Таранюк.

Історичний консультант – Станіслав Цалик.

Художник-аніматор – Luis Ruibal.

Звуковий монтаж – Аlejandro Lovera.