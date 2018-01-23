"Не вбили завдяки татуюванням": "азовець" про полон

Боєць "Азова" Євген Чуднєцов потрапив у полон сепаратистів "ДНР" під час боїв за Широкине у лютому 2015 року.

В його БТР влучив танк, після чого він відбився від своїх товаришів та опинився в оточенні.

Його могли розстріляти одразу на полі бою, однак пощадили, коли побачили татуювання - їх вирішили згодом показати у сепаратистських медіа. Сам Чуднєцов каже, що взяв цей символ зі скандинавської мійології.

Наприкінці минулого року його обміняли - після майже трьох років полону.

Про те, як проходили допити та чи сняться йому жахи, "азовець" розповів ВВС Україна.

Повний текст інтерв'ю: "Вдарили пласкогубцями - зуби вилетіли": спогади "азовця" про полон.