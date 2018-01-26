"Не жартуйте зі мною!": "Сердита кішка" виграла суд

Славнозвісна "Сердита кішка" відсудила 710 доларів у виробника напоїв Grenade Beverage.

Тваринка мала контракт на рекламу кавових напоїв компанії, і все йшло добре, аж поки власники кицьки не звинуватили корпорацію у використанні зображення їхньої улюблениці й на іншій продукції.

Grenade Beverage подала зустрічний позов через те, що кицька буцімто погано рекламує товар, але суд вирішив справу на користь похмурої тваринки.

Здавалося, кицька мала б радіти, але її невдоволений вигляд аж ніяк не змінився.

Ось, що значить справжня брутальність.