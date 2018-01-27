Жити, граючись: кубику Lego 60 років!

Цими днями кубик Lego відзначає своє 60-річчя.

У далекому 1958-му році його запатентував датський підприємець Готфрід Кірк Крістіансен.

З того часу конструктори з кубиків Lego стали однією найулюбленіших іграшок дітлахів по всьому світу.

А за даними консалтингової компанії Brand Finance, у 2015 році бренд Lego навіть обійшов за популярністю Ferrari.

У компанії кажуть, що тут керуються принципом – ставати старшим, але не дорослішати, тож роблять іграшки для всіх тих, хто у серці залишився дитиною.