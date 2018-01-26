"Не шутите со мной!" - "Сердитая кошка" выиграла суд

Знаменитая "Сердитая кошка" отсудила 710 тысяч долларов у производителя напитков Grenade Beverage.

Животное получило контракт на рекламу кофейных напитков компании, и все шло хорошо, пока владельцы кошки не обвинили корпорацию в использовании изображения их любимицы и на другой продукции.

Grenade Beverage подала встречный иск из-за того, что кошка якобы плохо рекламирует товар, но суд решил дело в пользу недовольной кошки.

Казалось, киска должна радоваться, но ее хмурый вид совсем не изменился.

Вот что значит настоящая брутальность.