Пентагон показал видео перехвата самолета над Черным морем

Шестой флот ВМС США опубликовал видео "небезопасного перехвата" американского самолета-разведчика российским Су-27 над Черным морем.

По версии Пентагона, российский истребитель на высокой скорости совершил резкий поворот налево с правой стороны американского EP-3 и приблизился к законцовке правого крыла самолета-разведчика на расстояние 1,5 м.

Затем, по информации американских военных, Су-27 вышел на траекторию самолета-разведчика и пересек ее на расстоянии около 3 метров, а потом выполнил "резкое погружение вниз", что привело к сильной турбулентности для американского EP-3 и его экипажа.

"Даже малейшее нарушение концентрации или ошибка в управлении экипажа, проводящего перехват, может привести к катастрофическим последствиям", - заявил командир 67-й тактической группы 6-го флота капитан Билл Эллис.

В минобороны России эту информацию отвергли. Никаких внештатных ситуаций не было, отметили в министерстве. Ведомство также предложило США в дальнейшем отказаться от полетов у российских границ или договориться о правилах таких полетов.

"Если для американских летчиков осознание этого факта является причиной депрессий и фобий, рекомендуем американской стороне в будущем маршруты таких полетов у российских границ исключить или вернуться за стол переговоров и договориться о правилах их выполнения", - говорится в сообщении ведомства.

В минобороны также подчеркнули, что Крым является "неотъемлемой частью Российской Федерации". "Отправляя своих пилотов для ведения разведки в этом районе Черного моря, необходимо учитывать, что их там встретят российские истребители, а не украинские партнеры", - заявили в ведомстве.