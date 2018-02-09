Чого чекають від Ігор у Пхьончхані?

Попри складні відносини Пхеньяна з Сеулом, атлети з КНДР беруть участь в Олімпійських іграх у Південній Кореї.
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Доїхали до Пхьончхана і російські спортсмени. Їм дозволили виступити на змаганнях під нейтральним прапором і без використання жодної символіки Росії.
Міжнародний олімпійський комітет відсторонив збірну РФ від участі в Іграх через державну програму допінгу.
Москва звинувачення МОК відкидає.