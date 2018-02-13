Британка стала звездой карнавала в Рио

Саманта Флорес переехала в Рио из Лондона. Теперь на карнавале она танцует ведущую партию на одной из главных платформ.
Одна из старейших бразильских школ самбы впервые пустила иностранку на это место за 78 лет своей истории.
Поділіться цимЦе зовнішні посилання і відкриються в новому вікні
MessengerПоділіться цим Messenger
MessengerПоділіться цим Messenger
Google+Поділіться цим Google+
ВКонтактеПоділіться цим ВКонтакте
LiveJournalПоділіться цим LiveJournal
Мой МирПоділіться цим Мой Мир
ОдноклассникиПоділіться цим Одноклассники
Поділіться цимЯк поділитися
Це зовнішні посилання і відкриються в новому вікні
Саманта Флорес переехала в Рио из Лондона. Теперь на карнавале она танцует ведущую партию на одной из главных платформ.
Одна из старейших бразильских школ самбы впервые пустила иностранку на это место за 78 лет своей истории.