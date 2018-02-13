Cаакашвілі: "Ми створимо український "список Магнітського""

Наступного дня після видворення Міхеіл Саакашвілі влаштував прес-конференцію у Варшаві.

Політик не лише пообіцяв незабаром повернутися до України, але і розповів про плани створити "свій список Магнітського".

"Я активно працюватиму з Європарламентом, з європейськими і американськими політиками. Ми будемо створювати свій «список Магнітського» щодо української корупції," - заявив екс-голова Одеської ОДА.

Також політик розповів про намір створити в Україні протестний рух, щоби "мирно посунути олігархів від влади".

"Так, вони самі не підуть. Але коли нас буде на вулицях мільйон, їх [олігархів] ніхто не питатиме," - заявив Саакашвілі.