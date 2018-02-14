Саакашвили: "Мы создадим украинский "список Магнитского"

На следующий день после того, как Михаила Саакашвили выдворили в Польшу, он провел пресс-конференцию в Варшаве. Политик не только пообещал вскоре вернуться в Украину, но и рассказал о планах создать "свой список Магнитского".

"Я буду активно работать с Европарламентом, европейскими и американскими политиками. Вместе мы создадим свой "список Магнитского" по украинской коррупции", - заявил экс-глава администрации Одесской области.

Также политик рассказал о намерении создать на Украине протестное движение, чтобы "мирно отодвинуть олигархов от власти".

"Да, они не уйдут сами. Но когда нас на улицах будет миллион, их [олигархов] никто не будет спрашивать", - сказал Саакашвили.

Накануне политика задержали в одном из ресторанов Киева и выдворили в Польшу. Именно отсюда он прорвался на территорию Украины в сентябре 2017 года.

В польской пограничной службе уточнили, что у политика есть две недели на то, чтобы уведомить польские власти о своих дальнейших действиях. Задерживать его на территории Польши не будут.

На Украине Саакашвили обвиняют в содействии преступной организации и получении финансирования его протестных акций от сбежавшего в Россию украинского олигарха Сергея Курченко, чей бизнес процветал во время президентства Виктора Януковича.

Саакашвили отвергает обвинения в свой адрес и утверждает, что не знаком с Курченко