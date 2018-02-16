Новий президент ПАР: хто такий Рамафоса

Сиріл Рамафоса - не новачок у політиці.

Ще за навчання в університеті у 1970-х роках він відстоював права темношкірої більшості у ПАР.

За участь в акції проти апартеїду його засудили до 11 місяців ув'язнення.

Згодом Нельсон Мандела призначив його учасником переговорів з білою меншістю, що спричинили повалення режиму апартеїду.

Зараз Рамафоса - один з найбагатших бізнесменів країни та лідер правлячої партії Африканський Національний Конгрес.

15 лютого після відставки Джейкоба Зуми нижня палата парламенту призначила його президентом ПАР, "проти" не проголосував ніхто.