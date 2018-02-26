Випуск новин: криза у Східній Гуті. Чи була хімічна атака?

З понеділка по п'ятницю ВВС News Україна розповідає про найбільш значущі події дня на телеканалі Громадське та на сайті bbc.ua.
У програмі:
- У Сирії порушили перемир'я ООН. Журналісти ВВС отримали свідчення про застосування хлору - зброї забороненої світовими конвенціями.
- Там, де поляки працювати не хочуть, українці - залюбки. Ми розповімо, як заробітчани з України рятують польську економіку.
- І покажемо, як у Шотландії у сімдесятих замість сигналізації використовували гусей. Завдяки цим пильним птахам не пролилася жодна крапля віскі.