Випуск новин: що нового сказав Янукович і чим здивують Оскари

З понеділка по п'ятницю ВВС News Україна розповідає про найбільш значущі події дня на телеканалі Громадське та на сайті bbc.ua.
У програмі:
- Екс-президент України на прес-конференції в Москві висловив нову версію того, про що просив Путіна в 2014-му. Але хто йому повірив і де?
- Британія готується до "брекзиту", а британські фермери - до нестачі робочих рук на своїх полях;
- У неділю - церемонія вручення "Оскарів". Кореспондент ВВС розповідає, чим відзначиться цьогорічна церемонія Американської кіноакадемії.