Випуск новин: що нового сказав Янукович і чим здивують Оскари
Ваш пристрій не підтримує відтворення мультимедійних файлів

Випуск новин: що нового сказав Янукович і чим здивують Оскари

  • 2 березня 2018

З понеділка по п'ятницю ВВС News Україна розповідає про найбільш значущі події дня на телеканалі Громадське та на сайті bbc.ua.

У програмі:

  • Екс-президент України на прес-конференції в Москві висловив нову версію того, про що просив Путіна в 2014-му. Але хто йому повірив і де?
  • Британія готується до "брекзиту", а британські фермери - до нестачі робочих рук на своїх полях;
  • У неділю - церемонія вручення "Оскарів". Кореспондент ВВС розповідає, чим відзначиться цьогорічна церемонія Американської кіноакадемії.