Мирослав Левицький: від звуків і дискусій у студії можна стати "шизиком"

Відомий український музикант і композитор, лідер гурту "Брати блюзу" Мирослав Левицький вважає свій сольний альбом In Piano величезним душевним випробуванням.

"Таке враження, що можна стати "шизиком" у студії. Від цих звуків, дискусій з саунд-продюсерами, у яких є інше бачення", - сказав музикант в інтерв'ю ВВС News Україна.

Мирослав Левицький каже, що у роботі на нього вплинули буремні події в Україні.

Музикант вперше повністю записав альбом тільки на фортепіано. Над окремими треками працювали саунд-продюсери різних країн: України, Фінляндії, США, Великої Британії, Польщі, Бразилії.

Матеріал кореспондента ВВС News Україна Альбія Шудрі.