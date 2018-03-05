Випуск новин: шпигунський інцидент у Британії
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Випуск новин: шпигунський інцидент у Британії і за що підліткам у Білорусі дають 10 років

  • 5 березня 2018

З понеділка по п'ятницю ВВС News Україна розповідає про найбільш значущі події дня на телеканалі Громадське та на сайті bbc.ua.

У програмі:

  • Що сталося з висланим із Росії в 2010 році "британським шпигуном"? У місті Солсбері до лікарні з ознаками отруєння невідомою субстанцією потрапив колишній полковник ГРУ РФ Сергій Скрипаль.
  • 10 років за "наркотичним законом": чому в Білорусі підлітків засуджують на тривалі терміни ув'язнення? Спецрепортаж.
  • До Східної Гути прибула перша гуманітарна допомога: чи працює "гуманітарний коридор"?
  • І церемонія "Оскарів" - що залишилося за лаштунками: розповідь кореспондентки ВВС у Лос-Анджелесі.