Випуск новин: шпигунський інцидент у Британії

З понеділка по п'ятницю ВВС News Україна розповідає про найбільш значущі події дня на телеканалі Громадське та на сайті bbc.ua.
У програмі:
- Що сталося з висланим із Росії в 2010 році "британським шпигуном"? У місті Солсбері до лікарні з ознаками отруєння невідомою субстанцією потрапив колишній полковник ГРУ РФ Сергій Скрипаль.
- 10 років за "наркотичним законом": чому в Білорусі підлітків засуджують на тривалі терміни ув'язнення? Спецрепортаж.
- До Східної Гути прибула перша гуманітарна допомога: чи працює "гуманітарний коридор"?
- І церемонія "Оскарів" - що залишилося за лаштунками: розповідь кореспондентки ВВС у Лос-Анджелесі.