Випуск новин: справа Скрипаля

З понеділка по п'ятницю ВВС News Україна розповідає про найбільш значущі події дня на телеканалі Громадське та на сайті bbc.ua.
У програмі:
- У Британії розслідують можливе отруєння екс-офіцера ГРУ. Кореспондент ВВС розкаже подробиці.
- 39 російських військових загинули в аварії транспортного літака АН-26 у Сирії. Ми розповімо про версії трагедії.
- За даними ООН, щодня від насильства у родині потерпає п'ять тисяч українок. При цьому державних центрів допомоги таким жінкам в країні майже немає. Наші кореспонденти поїхали до закладу, який відкрили волонтери у Вінниці.
- Що зазвичай дарують главам держав? У Києві є музей, де зберігаються подарунки усім президентам України.