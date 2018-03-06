Випуск новин: справа Скрипаля та подарунки президентам
Ваш пристрій не підтримує відтворення мультимедійних файлів

Випуск новин: справа Скрипаля

  • 6 березня 2018

З понеділка по п'ятницю ВВС News Україна розповідає про найбільш значущі події дня на телеканалі Громадське та на сайті bbc.ua.

У програмі:

  • У Британії розслідують можливе отруєння екс-офіцера ГРУ. Кореспондент ВВС розкаже подробиці.
  • 39 російських військових загинули в аварії транспортного літака АН-26 у Сирії. Ми розповімо про версії трагедії.
  • За даними ООН, щодня від насильства у родині потерпає п'ять тисяч українок. При цьому державних центрів допомоги таким жінкам в країні майже немає. Наші кореспонденти поїхали до закладу, який відкрили волонтери у Вінниці.
  • Що зазвичай дарують главам держав? У Києві є музей, де зберігаються подарунки усім президентам України.