"Це заказуха": депутати РФ про звинувачання Слуцького у домаганнях

Журналістка Російської служби Бі-бі-сі Фаріда Рустамова стала об'єктом домагань з боку голови міжнародного комітету Держдуми Леоніда Слуцького.

Раніше про подібну поведінку депутата публічно заявили продюсер телеканалу "Дождь" Дарина Жук і заступник головного редактора RTVI Катерина Котрікадзе. Сам Слуцький все заперечує.

Відповідаючи на запитання Російської служби Бі-бі-сі, Слуцький назвав це "заказухою".

"Ніколи жінки не скаржилися і не поскаржаться на якісь неправильні дії з мого боку", - додав депутат.

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