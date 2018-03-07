Випуск новин: президентські амбіції Ксенії Собчак

З понеділка по п'ятницю ВВС News Україна розповідає про найбільш значущі події дня на телеканалі Громадське та на сайті bbc.ua.
У програмі:
- Британська контртерористична поліція знає, якою речовиною отруїли колишнього розвідника ГРУ Сергія Скрипаля.
- Ексклюзивний матеріал ВВС про кандидатку у президенти Росії Ксенію Собчак. Чому донька колишнього керівника Володимира Путіна наважилася піти у президенти?
- Продовження серії сюжетів ВВС про права жінок. Цього разу - про те, як бути жінкою у Туреччині.