Випуск новин: Венесуела переживає найгіршу економічну кризу

З понеділка по п'ятницю ВВС News Україна розповідає про найбільш значущі події дня на телеканалі Громадське та на сайті bbc.ua.
У програмі:
- Міністр внутрішніх справ Британії Ембер Радд назвала отруєння колишнього подвійного агента Сергія Скрипаля "нахабним та зухвалим кроком" і пообіцяла не залишити винних без покарання.
- У Венесуелі - найгірша економічна криза за всю історію країни.
- У Лондоні відкривається виставка Пабло Пікассо. У ній - роботи лише одного періоду: коли у Пікассо був роман із значно молодшою жінкою.