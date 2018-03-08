Випуск новин: Венесуела переживає найгіршу економічну кризу
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Випуск новин: Венесуела переживає найгіршу економічну кризу

  • 8 березня 2018

З понеділка по п'ятницю ВВС News Україна розповідає про найбільш значущі події дня на телеканалі Громадське та на сайті bbc.ua.

У програмі:

  • Міністр внутрішніх справ Британії Ембер Радд назвала отруєння колишнього подвійного агента Сергія Скрипаля "нахабним та зухвалим кроком" і пообіцяла не залишити винних без покарання.
  • У Венесуелі - найгірша економічна криза за всю історію країни.
  • У Лондоні відкривається виставка Пабло Пікассо. У ній - роботи лише одного періоду: коли у Пікассо був роман із значно молодшою жінкою.