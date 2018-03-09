"Ось твій прапор!" - у Манафорта жбурнули триколор Росії

Вигуками "Зрадник!" і "Ось твій прапор - прапор росіян!" зустрів на виході з федерального суду Пола Манафорта демонстрант.

Проти колишнього консультанта екс-президента України Віктора Януковича висунуті обвинувачення у банківських махінаціях, які він відкидає.

Процес у справі розпочнеться у липні. Доти Пол Манафорт зобов'язаний носити на собі два прилади стеження, адже справи проти нього розглядають одразу два суди.