Втрата контролю: Мей вимагає від Росії пояснень

Прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей заявила у парламенті, що Сергія Скрипаля і його доньку отруїли нервово-паралітичною речовиною, розробленою у Росії.

За словами прем'єра, нападники застосували отруйну речовину нового покоління під назвою "Новичок".

"Досить імовірно, що Росія несе відповідальність за дії, вчинені проти Сергія Скрипаля та його дочки Юлії", - заявила пані Мей.

Вона сказала, що впродовж доби чекає, щоб Росія надала пояснення.

У російському МЗС заявили, що звинувачення британського прем'єра є "черговою інформаційно-політичною кампанією".