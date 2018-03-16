Ніжна матуся-горила плекає нове дитинча
Ваш пристрій не підтримує відтворення мультимедійних файлів

Ніжна матуся-горила плекає нове дитинча

  • 16 березня 2018

Працівники національного парку у Конго відзняли горилу Міком з новонародженим малюком.

Популяція західних рівнинних горил повільно зменшується.

Тому щоразу коли у горил з'являється дитинча, це дає надію на збереження виду.