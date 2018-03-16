Ніжна матуся-горила плекає нове дитинча

Працівники національного парку у Конго відзняли горилу Міком з новонародженим малюком.
Популяція західних рівнинних горил повільно зменшується.
Тому щоразу коли у горил з'являється дитинча, це дає надію на збереження виду.
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Працівники національного парку у Конго відзняли горилу Міком з новонародженим малюком.
Популяція західних рівнинних горил повільно зменшується.
Тому щоразу коли у горил з'являється дитинча, це дає надію на збереження виду.